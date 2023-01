Susan Meachen: la storia della scrittrice che ha finto il suicidio, si è fatta pagare il funerale. Ed è risorta

Susan Meachen ha finto il suicidio per due anni. La famiglia l’aveva definita vittima del bullismo. Ma la scrittrice aveva inscenato tutto. Si è pure fatta pagare il funerale. Poi è “risorta”. Ecco come l’hanno presa i fan

Susan Meachen è risorta, anche se non in senso biblico. Ha semplicemente finto il suicidio, annunciato su Facebook nel settembre 2020 dalla famiglia, la quale parlò di lei come vittima del bullismo.

Autrice di romanzi d’amore, la morte della scrittrice americana lasciò sconvolto il suo pubblico, che le aveva pagato il funerale e pure il lancio del suo ultimo libro. Ma non era vero niente.

La giustificazione di Susan Meachen

Incassata la grana, la scrittrice è risorta. E ha provato a buttarla sul filosofico e a sfruttare la notizia della “resurrezione” come promozione: «Ho discusso su come farlo un milione di volte e ancora non sono sicura se sia giusto o meno. Ci saranno tonnellate di domande, ora sono in un buon posto e spero di poter scrivere di nuovo: che il divertimento abbia inizio».

Dice che in realtà la famiglia l’ha salvata all’epoca da un tentativo di suicidio: «Hanno fatto ciò che pensavano fosse meglio per me». Ma vai a crederle.

La reazione

La scrittrice vive nel Tennessee. E i fan non l’hanno presa benissimo, soprattutto chi aveva fatto donazioni in suo nome e contribuito a pagare la pubblicazione del suo «ultimo scritto prima della morte» così com’era stato presentato.

La pagliacciata ha fruttato un bel gruzzolo e una discreta fama a Susan. Meno sul piano della dignità, che di questi tempi conta ormai davvero poco.

Manuel Montero