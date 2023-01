Mister Alvini, con classe e umiltà, ringrazia Cremona dopo l’esonero

Dopo l’esonero, mister Massimiliano Alvini ha voluto salutare, bel gesto di una bella persona, società, proprietà e piazza tramite una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club grigiorosso: “Ringrazio il Cav. Giovanni Arvedi, la Cremonese, i direttori, i calciatori, tutto lo staff, la città di Cremona e tutti i tifosi grigiorossi per la fiducia che mi è stata data e per il lavoro quotidiano che insieme abbiamo condiviso. Con profondo rispetto un grazie di cuore a tutti. Massimiliano Alvini».

Così Alvini, ex allenatore della Cremo quindi ha salutato e ringraziato Cremona per la fiducia e l’opportunità di guidare il team grigiorosso. Al suo debutto in serie A, il tecnico toscano ha esibito passione, conoscenza della materia, cultura del lavoro, umanità e umiltà . Purtroppo e non solo per colpa sua non sono arrivati i risultati, ma Alvini rimane un grande calciofilo e a breve tornerà ad allenare, Particolare non indifferente: in più occasioni, Massimiliano Alvini si è emozionato con gesti spontanei e fanciulleschi. E chi si emoziona, in questo mondo sclerato, beh sa ancora sognare e fondamentalmente è una bella persona. Chapeau mister!

Stefano Mauri