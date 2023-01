Antonio Cassano: “ La Juve è tornata a fare schifo”

La Juventus è tornata a farsi sotto. La classifica attuale parla chiaro e dice che i bianconeri sono a -7 punti dal Napoli capolista. Ma nonostante questo, secondo l’opinione comune di Lele Adani e Antonio Cassano, questo non basta. Nel corso di una puntata della Bobo TV, i tre protagonisti della trasmissione in streaming sul canale Twitch, hanno analizzato proprio l’attuale momento della Juventus rinfacciando a muso duro l’atteggiamento di Allegri avuto nel corso di questa stagione e in quella passata. Cassano su tutti si è scagliato in malo modo sul tecnico livornese: “Mi fa schifo – ha detto – Se mi prende per il c**o dico che fai schifo perché dici cagate (riferito ad Allegri ndr). La Juve è tornata a fare schifo e me ne sbatto i co*****ni se vince il campionato”.

Lele Adani, da sempre e notoriamente contro Allegri e il suo modo di intendere il calcio: “La Juve non ha fatto niente di speciale, è in ritardo perché personalmente la mia analisi a inizio campionato è che giocano per arrivare primi e qualsiasi altro risultato non rispecchia lo status di questa squadra. Oggi la Juve non sarebbe mai stata prima per la sua qualità di gioco. Per me però doveva essere prima per investimenti e giocatori ed è arrivata qui perché i giovani l’hanno tenuta in ballo“.

Adani però poi di certo non risparmia ad Allegri l’ennesima critica, questa volta in riferimento alla sfuriata esagerata contro Soulé che contro l’Udinese, nelle fasi finali della partita, non aveva tenuto sulla bandierina una palla che ha poi finito per perderla: “Quando lui si è in****ato con Soulé? Era una cosa fatta per gli amici che poi la potenziano. Con Danilo o Vlahovic non l’avrebbe mai fatto”.

Ma è comunque sempre Cassano ad andarci giù pesante: “La prima grandissima bugia sono le parole del suo allenatore quando dice ‘dobbiamo arrivare al quarto posto’. Una bugia che mi fa schifo ascoltare. Io me ne sbatto il ca**o del famelico e dell’aggressivo, lo riconosco solo se sono la Correggese o la Viterbese che devono mettersi tutti in difesa (con tutto il rispetto). La Juve è tornata? È tornata a fare schifo “.

Stefano Mauri