Fedez e Chiara Ferragni, pure lei cremonese, ricordano Vialli

Pure Fedez è stato colpito tempo addietro da un maledetto tumore al pancreas, seppur di tipo differente – e meno grave – di quello contro il quale ha combattuto il fuoriclasse del calcio Gianluca Vialli.

“Non ci siamo mai conosciuti di persona – ha ricordato Fedez in una storia su Instagram – ma mi hai dato tanto. Con te ho pianto al telefono, pur non avendoti mai visto di persona”.

Fedez ha ricordato che Vialli gli aveva dimostrato grande vicinanza e affatto durante la sua malattia, e che ne era nata una conoscenza anche se soltanto virtuale.

“Avevamo in programma di incontrarci per fotografarci assieme mostrando le rispettive cicatrici, ma purtroppo non è stato possibile. Faccio questo video perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria, che mi ha dato un aiuto incredibile. Abbiamo subito lo stesso tipo di intervento per due patologie diverse, ma a me non era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo. Mi ha dato una mano, non dovuta ma incredibile. Condoglianze alla famiglia, un saluto grande a Gianluca, sono costernato di non essere riuscito a te conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza solo epistolare e telefonica, mi hai dato tanto, ed è giusto che le persone lo sappiano”.

Così ha poi aggiunto Fedez via social.

“Sei una grande persona e non smetterò mai di ringraziarti per l’energia e dolcezza che hai condiviso con Fede prima dell’operazione. Grazie per quello che hai fatto per noi e per tutti quanti”: questo l’omaggio a Vialli della cremonese Chiara Ferragni che ha voluto ricordare così, con una storia su Instagram il suo concittadino Gianluca Vialli, l’ex campione morto a Londra. Un ringraziamento che va soprattutto al sostegno che Vialli ha dato al marito di Chiara, Fedez, prima che venisse operato.

Stefano Mauri