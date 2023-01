Chiara Ferragni e Fedez tra panettoni speciali e Bad Romance Challenge

Chiara Ferragni e Davide Simonetta, Fedez aspettano Sanremo con la Bad Romace Challenge da record…

Già, la “Bad Romance Challenge” non è una novità sui social come TikTok e Instagram ma ora anche Fedez, Chiara Ferragni e alcuni amici, tra i quali il musicista, compositore, autore e producer cremasco (intonatissimo, canta assai bene) Davide Simonetta, si sono cimentati nel cantare la famosa hit di Lady Gaga.

La sfida, nonostante consista semplicemente nel provare a intonare il ritornello in maniera scherzosa, non è passata inosservata ai follower della coppia. Gli utenti (invidiosi, animati dalla voglia di mettersi in luce) di TikTok si sono lanciati immediatamente in commenti non proprio positivi soprattutto riguardo alla performance di Fedez e dell’imprenditrice. Nonostante si trattasse di un gioco tra amici, tanti hanno attaccato il rapper sottolineando il fatto che è un cantante e che quindi da lui non sembra accettabile una prestazione del genere. L’attenzione è poi caduta sulla Ferragni definita da molti completamente stonata. Anche se apparentemente le critiche abbiano superato i commenti positivi, il video è stato visto da più di 2 milioni di persone in meno di 24 ore.Su Instagram intanto spacca una fotografia, coi Ferragnez in costume sulla neva: naturalmente il meraviglioso Lato B della Ferragni da Cremona in primo piano e Fedez che l’accarezza commentando: ?Il mio panettone preferito’.

Ah … Simonetta nelle vesti di autore con ben tre canzoni (Mengoni, Tananai e Rosa Chemical), Chiara Ferragni in quelle di co conduttrice, tra un mese accenderanno, a modo loro, il Festival di Sanremo.