Ilaria Rimoldi, da Gardaland a Onlyfans: “Nella vita privata faccio quello che voglio”

Un nuovo caso nato sulla piattaforma social sta facendo discutere: Ilaria Rimoldi, giovane hostess, lamenta che il suo contratto con Gardaland non sarebbe stato rinnovato per via dei suoi filmati in bikini su Onlyfans.

L’azienda avrebbe fatto presente che nel privato va evitato l’uso “improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland”.

E qualcuno dubita che le cose siano andate proprio così

Si chiama Ilaria Rimoldi, ha 25 anni, monzese, un diploma in arredamento. Ed è l’ultima protagonista delle storie che escono da Onlyfans, la piattaforma social dove si possono postare contenuti a pagamento e talvolta sexy. Ogni giorno ne esce una nuova.

Ma quella di Ilaria ha fatto discutere per un aspetto particolare: hostess nel celeberrimo parco dei divertimenti di Gardaland, nel veronese, la giovane ha spiegato che il contratto non le è stato rinnovato dopo che è emersa la sua seconda attività, peraltro promossa anche in tv e sui siti internet. Diceva, all’epoca, che lo faceva per arrotondare.

E lo scorso agosto raccontava a Zona Bianca: «Con 5 minuti riesco ad arrivare anche a 56 dollari per una foto. Il mio stipendio era di circa mille euro e mi serviva un’entrata in più: tra affitto, auto, spesa e bollette, facevo fatica ad arrivare a fine-mese».

LA VICENDA DI ILARIA RIMOLDI

Di fatto, riporta l’ Ansa la scorsa estate Gardaland l’avrebbe convocata ricordandole che “per le proprie attività digital, a evitare l’utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland, non in linea con la vocazione familiare del Parco divertimenti”. Ma, sostiene l’agenzia di stampa, contenuti di Ilaria su Onlyfans non c’erano loghi o immagini del Parco.

Il 27 novembre non le è stato rinnovato il contratto (cosa che lei non avrebbe chiesto, rivela l’Ansa) e la società ha spiegato: «Nel caso specifico si è trattato di cessazione di un contratto stagionale a tempo determinato (Ccnl industria turistica) alla naturale scadenza dello stesso, fissata fin dall’inizio al 27 novembre 2022».

Insomma, nè licenziamenti, nè vendette. Ma la storia della ragazza rimasta senza lavoro a causa dei suoi video su Onlyfans è comunque diventata subito virale. Ma come stanno davvero le cose? Ilaria ha lavorato due anni a Gardaland, all’attrazione Fuga da Atlantide. Dice lei al Corriere della Sera : «Il momento più umiliante dopo la notizia che avevo un profilo su Onlyfans? Quando ho capito di essere diventata “quella là”. I capi telefonavano per richieste, disposizioni, turni e orari ma con me non parlavano assolutamente. Riferivano ai miei colleghi: “Dite a quella là se vuole fermarsi una mezzora in più… Una volta mi sono rifiutata, avevo altro da fare e non volevo il prolungamento del turno. È scattata così una specie di “rappresaglia” ricaduta su tutti. Ci hanno detto: “A questo punto non azzardatevi a chiedere pause-bagno…”».

Dato il basso stipendio ha deciso di buttarsi su Onlyfans. Niente foto di nudo, assicura: «Mi limito a condividere immagini sexy, in lingerie. Neanche tanto differenti da quello che posto su altri social. Su Tiktok sono arrivata a circa 270.000 follower». Ed è arrivata a guadagnare 5mila euro.

LA NUOVA VITA

Quanto all’uso dei loghi di Gardaland, la giovane ammette di aver indossato la stessa divisa del parco in tv. Però poi dice di essere stata convocata: «Nella stanza c’erano il direttore del personale e un altro manager. Senza essere sgarbati, mi hanno fatto presente che Gardaland è una struttura per famiglie e che quelle foto non si addicono all’immagine del parco. Discorsi campati per aria… Ho risposto che nel mio tempo libero faccio ciò che voglio e che se volevano potevano alzarmi lo stipendio. Ovviamente hanno rifiutato».

La storia è presto montata. E Ilaria ha detto al Corriere del Veneto : «Nel giro di 12 ore, i miei fan su Onlyfans sono passati da 250 abbonati a 500. Su Instagram, da 15.000 a 22.000, mentre su Tiktok sono aumentati solo di 5.000, arrivando a 275.000».

E su Gardaland? «Quando è scaduto il contratto, non me l’hanno più rinnovato, ma io non ci sarei tornata comunque. Questa storia mi ha portato nuove offerte di lavoro, ma non da Gardaland o da altri parchi divertimento. Più che altro sono stata contattata per fare sponsorizzazioni. Ho studiato design e arredamento, a Milano. E mi sono specializzata in falegnameria». Papà e mamma non la giudicano.

I DUBBI

Ma la storia non convince la giornalista del Fatto Quotidiano Charlotte Matteini, che su Twitter ricostruisce la vicenda: “Io avevo iniziato a seguire Ilaria su Tik Tok proprio nel periodo in cui Gardaland era su tutti i giornali perché non riusciva a trovare personale. E Ilaria quasi scherniva chi le chiedeva perché il parco giochi non trovasse lavoratori. Raccontando che pagavano benissimo, che i turni erano tranquillissimi, che questo lavoro le permetteva di mantenersi senza fatica. A un certo punto, all’improvviso, la versione cambia e i turni diventano di 12 ore nel weekend e lo stipendio scarso”.

Questa storia della ragazza lasciata a casa da Gardaland per colpa di Only Fans è l’ennesima caciottata dei media. Non uno che verifichi bene prima di pubblicare. Iniziamo:

Ieri su CorVeneto esce l’intervista a Ilaria Rimoldi, a cui Gardaland non ha rinnovato il contratto per OF — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) December 14, 2022



E ancora: “Il problema è che Ilaria in vecchi video tik tok, quando già lavorava per Gardaland, raccontava che lei da anni lavorava solo come stagionale per qualche mese all’anno e d’inverno non faceva nulla”.

E conclude: “Ilaria è stata lasciata a casa per colpa di Only Fans? Difficile da sostenere. Ma la vera domanda è: perché tutti i giornali sono corsi dietro alla storia senza andare a verificare nemmeno un dettaglio? Non ci vuole molto se l’ho fatto io, avrebbe potuto farlo qualsiasi collega”.

