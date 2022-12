È vero che John Elkann ha incontrato Marotta e pensa di vendere la Juve?

John Elkann pronto a cedere la Juventus? Ecco, a parlare di Inter e Juventus, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ci ha pensato, stimolato ad hoc, l’ex calciatore e procuratore, ma soprattutto opinionista informato sui fatti, Massimo Brambati.

Che succederà a Marotta?

“Non ho sentito più nessuno e non ho notizie. Io so dell’incontro che c’è stato tra Elkann e Marotta, ma nulla di più. Non è detto che abbiano parlato per forza di un ritorno alla Juventus. Per me è un dirigente di altissimo profilo, che sa muoversi. Certo, qualche errorino è stato fatto, vedi Skriniar. Muoversi con questa proprietà non è semplice, se ti chiedono di tirare e poi ti perdi quelli che offrono non è colpa tua. E la proprietà è una che prima ti dice una cosa e poi ne dice un’altra. E’ un errore della proprietà e non suo questo, perché voleva fare obiettivo pieno ma non hanno fatto i conti che non c’è più Leonardo al PSG ma uno più oculato che ha cambiato la politica del club”.

Fa specie pensare che due club come Juventus e Inter abbiano grossi problemi ora:

“L’Inter se li trascina da quando è arrivata questa proprietà. Dall’arrivo di Conte è cambiata la politica del governo cinese e lì è cambiato tutto anche per l’Inter. La Juventus è qualcosa di molto più ‘antico’. E’ iniziato tutto con l’osessione della Champions e la voglia di poter far tutto con persone non adeguate. Fu una mezza pazzia già l’acquisto a cifre alte di un trentenne come Higuain”.

Si è parlato anche di cessione della Juventus:

“Ho avuto anche io la notizia che la proprietà possa vendere la Juventus. E’ l’unico asset di Exor in perdita. E questa notizia l’ho avuta anche io come altri, di una vendita a un fondo qatariota o americano, che potrebbe concretizzarsi nell’estate 2023”.

Stefano Mauri