Ma che fastidio danno le foto in intimo di Chiara Ferragni?

Lasciate che Chiara Ferragni si svesta o vesta come e quando vuole…

“Per tutte le persone che mi seguono: non lasciate che la paura del giudizio altrui limiti nessuna delle vostre scelte. Sfidate sempre chi vi vuole ingabbiare in stereotipi di genere. Se avessi ascoltato chi mi insultava (ed aerano tanti anche 16 anni fa) avrei smesso di pubblicare le mie foto a 18 anni e non avrei raggiunto neanche un centesimo di quello che è stato il mio successo e percorso. Non sarà mai semplice, ma vi assicuro che vale la pena essere se stessi sempre”.





Già, la sfida tra Chiara Ferragni e i cosiddetti e presunti benpensanti rischia di diventare un grande classico natalizio.L’influencer per eccellenza di Cremona, recentemente ha risposto ancora una volta ai tanti hater che l’hanno insultata sui social per aver postato un suo video con indosso un sensuslmagico completo intimo rosso. che si tratti di una campagna pubblicitaria per un noto brand di intimo italiano pare sfuggire ai più. Fatto sta però che a questo giro di insulti, la Ferragni ha replicato a tono, postando inoltre, a botta meno calda, il post sopra riportato.

Ora, ma la bellissima, bravissima e preparatissima co conduttrice del Festival di Sanremo 2023, beh, per ribadire un concetto: sarà libera o no di vestirsi o svestirsi come la pare? Tra l’altro quello di esibire o mostrare, ecco sarebbe pure il suo lavoro, o no?

Stefano Mauri