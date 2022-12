La Juve pensa anche al futuro: rivoluzione o rimpasto del settore tecnico?

L’edizione del 13 dicembre del quotidiano ‘ La Gazzetta dello Sport’ ecco ha fatto il punto sul rimpasto societario che andrà in scena in casa Juventus tra gennaio e marzo dopo le dimissioni del CdA. In caso di rimpasto e non di rivoluzione, l’attuale direttore sportivo Cherubini potrebbe diventare il nuovo direttore generale con accanto un nuovo amministratore delegato al posto del dimissionario Arrivabene: l’ipotesi più affascinante sarebbe il ritorno di Giuseppe Marotta, ora all’Inter. Ma un nuovo diesse arriverebbe comunque. La soluzione interna è rappresentata da Giovanni Manna, attualmente alla guida della Juventus Under 23.

In caso di rivoluzione, occhio all’uomo mercato del Napoli Cristiano Giuntoli con accanto comunque un nuovo direttore generale o amministratore delegato. E in questo senso, se non sarà Marotta (ah che errore cacciarlo per promuovere il t’andremo Paratici & Nedved) occhio al profilo di Giovanni Carnevali che potrebbe trasferirsi a Torino con Giuntoli, appunto, o col suo uomo mercato Giovanni Rossi. L’opzione Andrea Berta? Il calciofilo bresciano di Orzinuovi, all’Atletico Madrid, anche se i suoi rapporti col trainer Simeone non sono più quelli dei tempi d’oro, sta benone. Ma un ritorno in Italia e per giunta alla Juve, mah, forse… sotto, sotto lo attrae.

Stefano Mauri