Ah… come le ha cantante il portiere Marchetti al suo ex allenatore

Allora, soltanto pochi mesi fa, mister Fabio Capello, uno che di calcio ne capisce, ecco menzionava Blessin come un allenatore da seguire. A distanza di mesi, il trainer tedesco prima e’ retrocesso col Genoa, poi è stato esonerato dallo stesso club, ergo è stato attaccato duramente, da un suo ex calciatore, via social…

«Sei il manager più povero, falso e presuntuoso che abbia avuto nella mia lunga carriera». Già in risposta a un post di Alexander Blessin su Instagram, l’ex terzo portiere del Genoa Federico Marchetti così ha scritto. Per farla breve, l’estremo difensore non le mandate E ha proseguito il suo pot nel seguente modo: «Avete preso in giro tutti i genoani dal primo giorno con le vostre ridicole idee calcistiche avete portato alla retrocessione una squadra che si sarebbe potuta salvare. Ora che sei finalmente a casa, fatti un bagno di umiltà e vedi Davide Nicola e cerca di imparare da lui come gestire un gruppo per ottenere risultati in campo, non i canti dei tifosi come hai fatto tu!”

Insomma si erano tanto amati e l’amore, professionale ovviamente, è finito, oppure i due non si sono mai quagliati… E Blessin si ritroverà tecnicamente parlando?

Stefano Mauri