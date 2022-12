Fabio Paratici, ex dirigente della Juve nella tempesta: “ Sistemo tutto io”

Escono, tagliate ad hoc, piazzate un po’ là, tanto di qua, le conversazioni captate in casaJuventus. Protagonisti nella fattispecie, riporta il Corriere della Sera, Stefano Bertola e Stefano Cerrato, capi dell’area finanza, con Cesare Gabasio, responsabile dell’ufficio legale bianconero. I tre, spiega il quotidiano, sarebbero stati intercettati a margine di una telefonata rimasta attiva, una sorta di conversazione a cornetta aperta. Eccone una parte:

“Giraudo non faceva ste cose qui. Pjanic-Arthur, han fatto uno scambio e te la dico tutta? È meglio che non ci fosse quel carteggio”. Grazie che Ronaldo non ha fatto dei pizzino pericolosi.

Ci sarebbero pure cose inconfessabili, come l’affare Romero, tra Atalanta e Tottenham, dove si era trasferito Paratici, al quale Luca Percassi dice: “Quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio, viene fuori che ho fatto il bilancio falso”.

Per carità: tali stralci di intercettazioni dicono tanto e nulla: il compito di valutarle toccherà agli organi inquirenti. Ma servirà tempo per permettere alle indagini di fornire ai giudici il materiale su cui poi lavorare e giudicare.

Tuttavia emerge a margine di tutta la vicenda, un quadro malinconico che, riferito alla Juventus, ancora una volta dipinge come c’è stata una Juve pre Marotta e una dopo. L’ex braccio destro dello stesso Marotta, poi diventato corpo centrale Fabio Paratici? Bravissimo Talent scout, dirigente quantomeno dal modus operandi discutibile. Palla ora a chi indaga e spazio, proprio all’ex ds bianconero Paratici, intercettato, a uso tempo, a colloquio con il dg del Pisa,Giovanni Corrado, non indagato: “L’ho sempre fatto, l’ho fatto con Caldara – si legge sul quotidiano – l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il Pisa! Tu devi darmi solo le linee, il resto lo metto a posto io. L’ho fatto per il Genoa tutta la vita, l’ho fatto per l’Atalanta tutta la vita, l’ho fatto per il Sassuolo tutta la vita”. La chiosa finale: “Quando io ho i parametri dopo sistemo tutto”.

Stefano Mauri