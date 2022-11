Samantha De Grenet e il tumore: “Il corpo cambia e a volte non ti accetti”

Samantha De Grenet racconta la sua battaglia contro il tumore scoperto nel 2018. E i momenti più difficili Ecco come sta ora

Samantha De Grenet parla del tumore con cui combatte da tempo. E parla dei periodi più difficili che ha dovuto affrontare: “Ci sono dei momenti in cui il corpo cambia così come il modo di affrontare la vita. Non ti riconosci, non ti accetti.”

LA LOTTA CONTRO IL TUMORE DI SAMANTHA DE GRENET

Samantha raccontò due anni fa a Domenica Live come scoprì per caso il tumore al seno: “Ero tranquilla, l’estate del 2018. Avevo organizzato per andare a farmi una vacanza in Sardegna con mio figlio e una mia amica. Prima di partire per quella vacanza, stavo in barca con degli amici e mi sono sentita un nocciolo duro, come se fosse un sassetto immobile. E la mia amica mi ha detto ‘Samamtha prima di partire vai a farti un controllo così sei più serena’. Vado al controllo senza minimamente pensare a una risposta negativa. Una volta fatta la mammografia e l’ecografia la mia dottoressa, senza girarci troppo intorno, mi ha detto che avevo un tumore. E che dovevo operarmi immediatamente”.

I PIANTI NEL BAGNO

Ora la showgirl ha deciso di parlare a Verissimo della sua battaglia contro la malattia: “Mi sono nascosta dai miei genitori perché non volevo farli soffrire. Ho detto loro ciò che mi stava accadendo in maniera molto leggera. Ma non è stata una passeggiata. Quando si parla di tumore si racconta la malattia e quello che fisicamente accade perché visibile. Quello di cui non si parla è tutta la parte psicologica che è difficile da spiegare”.

E rivela a Silvia Toffanin: “Ci sono dei momenti in cui il corpo cambia così come il modo di affrontare la vita. Non ti riconosci, non ti accetti e le persone che sono accanto a te subiscono i tuoi sbalzi di umore anche se cerchi in tutti i modi di nasconderle. Quindi ti chiudi in bagno a piangere e poi vai avanti. Ti rendi conto che sei una persona estremamente fortunata perché hai delle persone accanto che ti amano e che ti aiutano a superare la malattia insieme a tutti quei disagi che vengono dopo. Ci sono tante donne che non hanno questa fortuna, affrontano la malattia da sole perché abbandonate dalle persone che non sanno gestire questa cosa”.

DUE ANNI DI TERAPIA

Samantha confida di dover affrontare ancora due anni di terapia: “Dal punto di vista psicologico ho accettato il cambiamento e anche il mio corpo che è diverso da quello che avevo prima. Va bene così, nascondo il difetto e vado avanti. Oggi mi guardo e mi va bene quello che vedo. Ho fatto pace con me stessa”.