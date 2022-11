Kherson, cinque raid in due giorni: “La gente valuti se andarsene”

Missili su Kherson, cattedrali perquisite dai servizi segreti. E il bilancio dei bambini morti e feriti dall’inizio del conflitto: il bollettino di guerra dall’Ucraina

Due missili hanno centrato un’infrastruttura dei trasporti nella giornata di ieri a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk. Ma è soprattutto Kherson ad essere nel mirino del Cremlino: la regione è stata colpita 5 volte in questo fine settimana, come denuncia su Telegram il governatore militare Yaroslav Yanushevych: una persona è morta e due sono rimaste ferite.

Il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych dice in tv: “È necessario capire molto chiaramente che fino a quando le truppe russe non saranno respinte a poche decine di chilometri dalla costa, il bombardamento di Kherson continuerà. Pertanto, tutti coloro che vivono nella città devono decidere da soli cosa fare dopo: restare o andare via”.

Intanto sale a 851 il numero dei bimbi feriti dall’inizio della guerra. Le cifre le fornisce su Telegram la Procura generale di Kiev: “Fino alla mattina del 27 novembre 2022, oltre 1.291 bambini sono stati colpiti in Ucraina a causa dell’aggressione armata della Federazione Russa. Secondo le informazioni ufficiali delle Procure dei minori, 440 bambini sono stati uccisi e più di 851 sono stati feriti”.

I nemici nelle chiese

Si cercano così i nemici dappertutto. I servizi di sicurezza ucraini dello Sbu hanno infatti perquisito la cattedrale della Natività, legata alla Chiesa ortodossa di Mosca, a Ivano-Frankivsk, nell’ovest del Paese. Si tratta di un’operazione di controspionaggio, fanno sapere, per contrastare possibili “attività sovversive dei servizi speciali russi in Ucraina”.

La perquisizione della cattedrale segue quelle già avvenute al monastero delle Grotte di Kiev, al monastero della Santissima Trinità di Koretsky e alla diocesi Sarnensko-Polyska nella regione di Rivne.

Soldati dalla Bielorussia

Lo Stato Maggiore è in allerta perchè teme che i russi si stiano preparando a trasferire unità separate delle loro truppe dalla Bielorussia ai territori occupati, come riporta Ukrainska Pravda: “Si prevede che il raggruppamento delle truppe nemiche che operano nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina sarà rafforzato a causa del trasferimento di singole unità dal territorio della Repubblica di Bielorussia dopo aver acquisito capacità di combattimento”.

Attacchi imminenti

Ed è lo stesso Volodymyr Zelensky a preparare la popolazione al peggio nel suo discorso serale alla nazione: “Insieme e aiutandoci a vicenda supereremo anche questa sfida della guerra: questo inverno, questo tentativo della Russia di usare il freddo contro le persone. Stiamo facendo e faremo tutto il possibile per rafforzare la nostra difesa. Comprendiamo che i terroristi stanno preparando nuovi attacchi e finché avranno missili non si fermeranno. Ma la nostra capacità di aiutarci vicendevolmente e di prenderci cura dei più vulnerabili – anziani, famiglie con bambini, chi ha perso casa e parenti in guerra – il nostro mutuo soccorso è uno degli elementi di protezione dal terrore e la nostra forza. La prossima settimana può essere dura come quella che è appena passata. Le nostre forze di difesa si stanno preparando. L’intero Stato si sta preparando. Elaboriamo tutti gli scenari, anche con i partner”. E chiede di “prestare attenzione alle allerte aeree” e a “non lasciare senza aiuto coloro che è possibile aiutare”.

