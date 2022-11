Alessia Mancini in tv: “Così io e Flavio abbiamo superato il dolore per un aborto”

Alessia Mancini parla delle sue nuove passioni, il food e il beauty, ma anche del dramma vissuto con il marito Flavio Montrucchio, a causa di un aborto

Alessia Mancini parla in tv del figlio perso a causa di un aborto e di come sia riuscita a superare il momento più difficile insieme al marito Flavio Montrucchio, con cui è sposata da 19 anni: “Per fortuna, ho imparato a guardare sempre avanti e subito dopo è arrivato Orlando che ci ha dato la grande gioia che aspettavamo e meritavamo.”

LA NUOVA VITA DI ALESSIA MANCINI

Per anni Alessia è stata un volto di punta di Mediaset. Dagli esordi in Non è la Rai a Passaparola, da Striscia la Notizia fino a Junior Bake Off Italia, la sua è stata una presenza costante nelle case degli italiani. Oggi è diventata scrittrice (GUARDA) e sui social racconta le sue grandi passioni: il beauty e la cucina. A Verissimo, da Silvia Toffanin, parla ora della famiglia: il marito Flavio e i due figli Mya e Orlando.

La sua lunga storia ha un segreto: “È questa la vera trasgressione: stare insieme e superare insieme i momenti difficili. Perché ci sono, è inevitabile, ci arrabbiamo, litighiamo e poi facciamo pace per fortuna. Essere di supporto l’uno all’altro è importante, è troppo facile quando va tutto bene, invece quando arrivano le difficoltà, trovare una spalla a cui appoggiarsi è importante anche in un rapporto di coppia”.

IL DRAMMA DELL’ABORTO

Così la coppia è riuscita a metabolizzare anche il periodo più buio, quando Alessia perse un figlio: “Con Flavio abbiamo superato il dolore di un aborto. Per fortuna, ho imparato a guardare sempre avanti e subito dopo è arrivato Orlando che ci ha dato la grande gioia che aspettavamo e meritavamo. Bisogna accettare le cose e poi superarle. Non devi portare rancore, rabbia, sono cose che non mi appartengono”.

