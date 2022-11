Dakota Cooke, la ragazza con la barba, dalla depressione a star dei social: “Mi sento più sexy che mai”

A causa di problemi ormonali, Dakota Cooke vede crescere la sua barba dall’età di 13 anni. Ma ora non la taglia più. E ha trovato la sua strada

Dakota Cooke è una giovane trentenne che dall’età di 13 anni ha patito un’insolita crescita dei peli sul viso. Secondo i medici tutto potrebbe essere dovuto alle sue ghiandole surrenali che producono livelli elevati di testosterone.

Perù, sopravvive all’incidente aereo e si scatta un selfie: “Quando la vita ti dà una seconda possibilità” – GUARDA

Di fatto, in preda all’ansia, la giovane prese a farsi la barba così spesso che aveva cicatrici ed eruzioni cutanee su tutto il visto, che copriva con il trucco. Al Daily Mail ha però confessato che oggi si sente «più sexy che mai».

La vergogna

Ha ricordato i periodi bui: «All’epoca non sapevo nemmeno radermi le gambe. Sono cresciuta in un periodo in cui le donne con i peli sul viso erano così stigmatizzate che le donne del salone mi dicevano che le ragazze non dovrebbero farsi crescere i peli del viso.

Mi è rimasto impresso, perché per i successivi dieci anni sono semplicemente sprofondata in una spirale di vergogna in cui cercavo di nascondere la mia faccia nelle foto e facevo cerette ogni settimana. Sono arrivata a un punto, quando ho cominciato uno dei miei primi lavori, che mi radevo la faccia due volte al giorno, una al mattino e poi durante la pausa perché i peli erano così visibili e stavo lavorando nel reparto trucco dove non era accettabile essere nient’altro che una donna stereotipata».

Brasile, diciannovenne partorisce due gemelli di due padri diversi. Ecco cos’è successo – GUARDA

La svolta di Dakota Cooke

Ma nel 2015, Dakota ha svoltato: «La mia famiglia e i miei amici sono stati di grande supporto durante il mio viaggio di accettazione di me stessa». Merito anche dei social: su Instagram e soprattutto su Tik Tok, ha migliaia di follower e i suoi video centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Tutte le notizie più strane (ma documentate) dal mondo – GUARDA

Il circo e il luna park

Ma cos’è successo esattamente? Lo racconta in questi giorni il Daily Star. Parlando con un’amica, questa le raccontò di quanto fosse bello lavorare in un circo e le disse di provare a lavorare in un sideshow, uno spettacolo collaterale nei luna park come donna barbuta a Las Vegas. Da allora Dakota ha abbandonato il rasoio. E si è anzi accorta di piacere molto.

Rumeysa Gelgi, la donna più alta del mondo, prende per la prima volta l’aereo: ecco come ha fatto – GUARDA