Juve per la porta del futuro prendi il portiere Carnesecchi, il nuovo Tacconi

Il calciomercato non dorme mia, soprattutto in tempi di Mondiale di calcio. Ergo, giustamente la Juventus è vigile sul mercato dei portieri. Come riporta l’edizione domenicale di Tuttosport infatti, i bianconeri sono sistemati con Szczesny e con Perin con Massimiliano Allegri soddisfatto del rendimento di entrambi. Ciò nonostante un occhio al mercato alla Continassa lo danno sempre e sul taccuino pare comunque esserci Marco Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta e ora in forza alla Cremonese. Ah … chi prenderà Carnesecchi farà uno straordinario affare. Scommettiamo? Ah… Carnesecchi potrebbe rivelarsi il nuovo Tacconi.

Intanto Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, si è proiettato al Mondiale, facendogli le carte, nel suo fondo sul quotidiano milanese: “È un Mondiale che ha molte favorite e alcune possibilità di sorprese, ma la sensazione è che stia tornando il tempo delle nazionali sudamericane. Non è molto più di questo, una sensazione. Non ci sono dati a supporto, se non che sarà l’ultimo per gente come Messi e Neymar che un Mondiale lo avrebbero comunque meritato. Un torneo fra nazionali abbassa l’importanza della tattica perché le squadre sono composizioni più casuali. Questo potrebbe liberare la fantasia sudamericana, portarla avanti alle organizzazioni europee. Il Brasile non vince da vent’anni, l’Argentina dall’86. Come tramontarono Maradona e Ronaldo si sono fermate”.

Così si espresse Sconcerti.

