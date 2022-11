Ma Adani e Cassano non hanno di meglio da fare che attaccare sempre Allegri?

Cassano continua, tra social e Bobo Tv, ad attaccare la Juve, nonostante il successo ottenuto al Bentegodi contro i gialloblù veronesi e la risalita in classifica. Ecco un suo commento:

“Continua lo schifo della Juventus che vince a Verona senza fare un tiro in porta e questo è osceno. Contro l’ultima in classifica ha faticato tantissimo e ha trovato la rete grazie a una deviazione, un mezzo autogol. Allegri è contento ma il suo destino è segnato, anche dovesse arrivare terzo o quarto non credo che la Juve continuerà con lui. Non penso che i tifosi siano felici di vedere come gioca questa squadra”.

Pure Lele Adani, ex giocatore oggi opinionista, non ha parlato bene, della truppa juventina di Allegri, ai microfoni della Bobo Tv:

“Le vittorie col Lecce e Verona bastare per dare un grado di nobiltà sul percorso. A me interessa se una partita contro una pari è una partita dove c’è ritmo, lucidità, attenzione, tiri in porta, forza nei contrasti, equilibrio tra chi entra e esce, performances. Finché non trovo questo non mi basta una vittoria della Juve contro un avversario con cui c’è troppo dislivello. Non possiamo accontentarci, non esiste“.

Così parlò Adani.

Per carità la Vecchia Signora in restaurazione non sta giocando alla grandissima, ma considerando il momento e i problemi, mister Allegri tutto sommato se la sta cavando, no?

E per chiudere: ma Cassano e Allegri non hanno di meglio da fare che attaccare sempre la Juve?

Stefano Mauri