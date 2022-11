Mister Max Allegri: “La classifica andrà guardata a fine febbraio”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai media dopo il successo di misura (1 a 0 con gol di Kean) sul Verona

Ecco le parole di Massimiliano Allegri dopo il successo della Juve:

La squadra sta crescendo a livello fisico, abbiamo un ultimo sforzo da fare e poi nella sosta vedremo di recuperare tutti i giocatori.

Quanto ha voglia di vedere tutta la qualità arrivata in estate?

Soprattutto per dare un po’ di recupero ai ragazzi che stanno giocando tanto. La classifica andrà guardata a fine febbraio, lì vedremo in che condizione saremo.

Cuadrado ha giocato bene sul piano difensivo e, non avendo ricambi, è andato anche oltre. Complimenti a lui e agli altri ragazzi. Domenica dovremo cercare di fare il meglio possibile contro un’ottima squadra. Vlahovic? Vedremo, ma difficilmente sarà disponibile contro la Lazio.

Di Maria e Paredes, sul piano tecnico hanno fatto bene. Angel ha gestito il pallone… Poi è normale, c’è un Mondiale tra pochi giorni e qualcosa inconsciamente lasci sul campo. Non è voluto, ma è così. Kean è un 2000, tecnicamente è più sporco degli altri ma ha le occasioni. Già prima era arrivato un filo in ritardo su un pallone di Rabiot. Se giocasse tantissime partite, farebbe tanti gol. Per me lui è molto importante e sono contento, rispetto agli altri anni ha un atteggiamento positivo e una corsa continua.

Il modulo tattico? Le soluzioni vanno trovate nel momento dei problemi. E i giocatori non sono macchine, che riprendono subito e li metti in moto. Pogba è fermo da mesi, Chiesa idem. Poi abbiamo cinque giocatori che, se non la finale, giocheranno almeno la semifinale del Mondiale. Ora c’è da prepararsi al meglio contro un’ottima Lazio”.

Così parlò mister Allegri, trainer minimalista che sa il fatto suo…

Stefano Mauri