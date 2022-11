Ilary Blasi, con intelligente ironia smonta il “Mondo” di gossip

Allora: flirt, amore misterioso, amicizia o una semplice cena di lavoro? A fare chiarezza sulla sua vita sentimentale è (in splendida forma nonostante lo stress da divorzio, separazione entrata nelle ore cruciali e nelle aule giudiziarie dall’ex marito Francesco Totti, ndr) Ilary Blasi in persona, intervenuta a gamba tesa per smentire le voci di una nuova relazione conEdmondo Israilovici via social. Chi è Edmondo? E’ un’immobiliarista romano, molto conosciuto nella Capitale, immortalato nei giorni scorsi, in uno scatto pubblicato dal rotocalco Diva e Donna, a cena insieme alla presentatrice. Una foto che aveva subito fatto pensare ad una relazione tra i due. Ma a gettare acqua sul fuoco è stata la diretta interessata, che ha chiarito la situazione con una serie di stories pubblicate su Instagram.



Il video inizia con un primo piano di Israilovici e il commento di Ilary in sottofondo: “È stato sulle copertine di alcuni giornali scandalistici come mio uomo, Edmondo detto Mondo, hanno detto che tira aria di flirt. Secondo me tira n’ariaccia e basta. Mondo dimmi la verità, rimorchi di più adesso o ti ho bruciato?”. Pronta la risposta di lui: “Mi hai bruciato tutto”.Infine il chiarimento: “Ci conosciamo da 15 anni, mi hai visto crescere. Sei molto più anziano di me. Donne, Mondo è single. Vi lascio il suo tag, approfittatene”.

Basta un sorriso talvolta per spegnere il gossip, no?

Stefano Mauri