Ma che male fa Chiara Ferragni se ogni tanto posta foto sensualintriganti?

Già ma alla fine, una o uno, avrà pure il diritto di presentarsi in abiti succinti e quindi non essere criticata o attaccato? Questo è quanto reclama l’influencer da 28 e passa milioni di follower, giustamente andata su tutte le furie per un commento sotto a un suo post Instagram nel quale è apparsa, bellissima, in lingerie. Ecco uno dei commenti al suo video social non sembra essere piaciuto affatto a Chiara Ferragni, la quale, dopo aver appunto postato uno dei suoi video in abbigliamento succinto, ha ricevuto varie critiche, e un attacco in particolare da parte di un hater che l’ha criticata duramente per il suo atteggiamento social e le ha fatto saltare la mosca al naso.

Sostanzialmente la Ferragni è stata definita “maleducata” perché ama mettersi continuamente a nudo per mostrare il suo corpo (anche integralmente) senza alcun pudore.

Allora, solitamente Chiara da Cremona passa sopra i commenti negativi, ma questa volta ha deciso di rispondere a tono alla persona in questione pubblicando il suo commento e dedicandogli una storia Instagram dove contrattacca, sostanzialmente sottolineando che “Certi commenti, pubblicati ogni volta che posto qualcosa un pelino più sexy, mi fanno venire voglia di andare in giro nuda”…

Così commento’ Chiara Ferragni e … ha ragione.

Stefano Mauri