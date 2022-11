Indonesia, agricoltore si sposa per l’ottantottesima volta: “Non gioco coi sentimenti delle donne” – VIDEO

In Indonesia, l’agricoltore Bah Kaan, 61 anni, soprannominato il re dei playboy, risposerà la moglie numero 86: “Eravamo rimasti insieme solo un mese. E tra noi l’amore è ancora molto forte”

In Indonesia l’agricoltore Bah Kaan, 61 anni, ha forse passato più tempo in tribunale per i divorzi che a coltivare la terra. Sta infatti per sposarsi per ottantottesima volta. O meglio, risposarsi, dato che tornerà ad impalmare la moglie numero 86 che dice di essere ancora “pazza” di lui.

La storia del contadino dell’Indonesia

La prima volta Bah si unì in matrimonio all’età di 14 anni. Lei ne aveva 16. Rimasero insieme un paio d’anni. Da allora si sono alternate 86 mogli in 45 anni, quasi due l’anno, tutte attratte, sostiene lui, dalla sua forza spirituale. Di certo, nella zona è noto come il re dei playboy.

La moglie numero 88

Il contadino del distretto di Majalengka, provincia di West Java, dice di voler ora tornare con la moglie numero 86: «Anche se siamo stati separati per molto tempo, l’amore tra di noi è ancora forte e mi rifiuto di giocare con i suoi sentimenti. È ancora pazza di me, nonostante siamo stati insieme solo un mese».

Il motivo per il quale ogni volta decida di sposarsi ogni volta che instaura un rapporto con una donna, lo chiarisce senza problemi: «Non voglio fare cose immorali, meglio unirsi in matrimonio». Chissà se ricorda i nomi di tutte le sue mogli…

