Emma Marrone omaggia Napoli e la memoria del padre

Emma Marrone dopo il tour napoletano:

“Vedi Napoli e poi ti droghi: di belle persone, profumi inebrianti, sapori che ti accendono il palato e ti ricordano la gioia del cibo …

Panorami mozzafiato, ricordi che ti affollano la mente, a volte ti spezzano il fiato e a volte ti restituiscono la vita intatta, come era prima, come la vorrei ancora. Tutto ha un inizio e una fine. Ma qualcosa resta per sempre.

Basta saperlo cercare nelle piccole grandi cose della vita. A volte un viaggio non è solo spostarsi per andare altrove. A volte un viaggio diventa molto di più. Eri nella pizza che ho mangiato. Nelle onde del mare. Nel profumo del babbo’. Nelle note di chi per strada fischiava Yes I Know ma way. Io non so dove andrà la mia strada, a sono certa che le tue mani sono nelle mie. I tuoi occhi verdi illuminano la via. La tua voce è nella mia gola e urla. Vivi…”

Così postò via social Emma Marrone (ha fatto tappa pure dinanzi al murales di Maradona nel suo tour napoletano) , artista completa e cantante dalla voce che graffia. Emma ha voluto omaggiare Napoli e soprattutto la memoria del padre da poco, purtroppo, scomparso con lo scritto postato via Instagram. È ancora una volta, la cantautrice pugliese, ragazza vera, ha lasciato il segno. Intanto il nuovo album musicale prende forma.

Stefano Mauri