Ma è vero che pure la meravigliosa Elisabetta Canalis è in crisi col compagno?

Ma quindi non c’è proprio fine alla crisi delle coppie del mondo dello spettacolo? Sembrerebbe proprio di no e un altro nome sarebbe pronto a aggiungersi alla lunga, lunghissima lista dei vip, che hanno messo fine a matrimoni e a relazioni durature in questo 2022.



E il nome è quello di Elisabetta Canalis. L’indiscrezione, che vorrebbe l’ex velina di Striscia ai ferri corti con il marito Brian Perri, è iniziata a circolare sul web nelle scorse ore e sarebbe frutto di una soffiata arrivata da persone molto vicine alla Canalis.

Intanto via social, Elisabetta (sogna sempre di fare televisione), ai suoi fan regala sempre fotografie sensualmagiche. Per lei il tempo non passa mai. Ma è forse passato l’amore per il suo compagno?

Stefano Mauri

