Gasperini, mister della grande Dea non da’ per spacciata la Juve

Intervistato da Radio Rai, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche di Juventus e Inter, partendo dai bianconeri: “Allegri ha ben chiaro ciò che deve fare. È una Juve che non è partita secondo le aspettative ma aver vinto il derby è un bel segnale. Anche l’Inter è in ripresa, entrambe le squadre rientreranno presto nella lotta per le migliori posizioni del campionato”.

Quindi secondo il Gasp, partito benissimo con la sua Dea Bergamasca nerazzurra, per la Juve, nel campionato italiano nulla è perduto. Ma è davvero così?

Intanto, la dirigenza bianconera cerca rinforzi anche in difesa per il post Bonucci. Tra i nomi già seguiti c’è anche quello di Pau Torres del Villarreal. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2024 e a giugno non è affatto da escludere un nuovo tentativo per il centrale. Sul piatto, viste le alte richieste del club spagnolo, potrebbe finire anche McKennie, che è valutato dalla Juve circa 25-30 milioni di euro. Tuttavia, il Villarreal non fa sconti e continuerà a chiedere almeno 40-50 milioni di euro cash ad un anno dalla scadenza del contratto del difensore. Cherubini è avvisato.

Ma Bonucci può davvero partire a gennaio? Il capitano non è legatissimo a mister Allegri, non sembra calato appieno nella parte e probabilmente non è un leader nello spogliatoio. Però il Leo si impegna e non ha chiesto di essere ceduto. L’impressione? Potrebbe partite solo dinanzi a un’offerta importante.

