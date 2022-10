Chiara Ferragni da Cremona è già in clima Festival di Sanremo

“Fashion month is over”: il mese della moda è finito, ecco ha scritto Chiara Ferragni sui social dopo aver postato alcuni video delle sfilate di Parigi.

E L’Influencer di Cremona ha aggiunto: “C’è stata Milano, poi Parigi che è durata nove giorni, ma è stata un’esperienza bellissima. Adesso mi concentro su tanti progetti diversi: il mio brand; la serie (The Ferragnez, ndr), di cui stiamo finendo di filmare la seconda stagione. E poi ho già iniziato la preparazione per Sanremo, è il progetto più challenging, perché non l’ho mai fatto. E’ quello che mi spaventa di più: fatemi tanti in bocca al lupo, ne ho bisogno”.



Considerata dalla rivista Forbes la web influencer di moda più importante del mondo.

La sua carrierà è iniziata nel 2009 con la creazione del blog The Blonde Salad, poi divenuto anche un libro, in cui dispensa consigli in fatto di abbigliamento. La crescita dei followers è impetuosa e la sua “firma” diventa ambita per molte case di moda e di calzature. Dopo appena 5 anni di attività l’influencer è arrivata a fatturare 8 milioni di dollari doppiando quota 10 nel 2015, divenendo persino un caso di studio per la Harvard Business School.

Amadeus ha scelto Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival 2023, il 7 e l’11 febbraio. Intanto le sue sneakers Eyefly stanno spopolando sui social.

Stefano Mauri