Chiara Ferragni è il valore aggiunto della Milano Fashion Week

Non c’è Milano Fashion Week senza Chiara Ferragni, no? L’influencer di Cremona, del resto gioca in casa nel capoluogo meneghino, ed è stata ospite (pure) della sfilata di Prada, e… letteralmente ha spaccato, laddove, un anno fa, aveva partecipato assieme a Fedez, presente per la verità pure a questo giro.

La Ferragni tra le altre cose con la Maison ha un ottimo feeling: ne indossa molto spesso le creazioni, sia quelle casual per look quotidiani (come una semplice canotta) che i capi più glamour per occasioni importanti. Proprio di Prada era, per esempio, il total look scelto per la prima newyorkese di Unposted, il documentario dedicato alla sua vita. E chissà, magari al Festival di Sanremo 2023, sul palco dell’Ariston, Chiara porterà un qualcosa di Prada, no?

Nella fattispecie, in questo strano mese di settembre, per rendere il tutto ancora più accattivante, la meravigliosa imprenditrice digitale cremonese ha scelto delle calze a rete, aggiungendo un cappotto di pelle e scintillanti e preziosi dettagli. All’orecchio spiccava in particolare un orecchino pendente, inconfondibile. Gioiello made in Prada ovviamente: un logo a triangolo, componente di una linea in argento con rifiniture in smalto, dal carattere rock e attualissimo. Ah Fedez ha gradito il look sensualaggressivo della consorte. Il suo socialcommento? Eccolo: “Che fregnona! Si può dire fregnona”.

I Ferragnez, Chiara in particolare, alla Milano Fashion Week danno un tocco di popglamour unico, che non guasta…

Stefano Mauri