Fedez lancia il suo X Factor e dice: “Gli appelli di Chiara Ferragni portano sfortuna”

Fedez è tornato a Rozzano, dove è cresciuto, per promuovere la costruzione di un nuovo skatepark e ha incontrato il sindaco locale Gianni Ferretti, per ufficializzare la donazione di 130mila euro.

“Sono particolarmente emozionato e felice di poter sostenere Rozzano, luogo che mi ha visto crescere, perché credo che sia fondamentale non dimenticare mai le proprie radici. E, oggi più che mai, è importante creare degli spazi che permettano alle persone di riunirsi e di stare insieme per ritrovare il valore della socialità. Un parco in cui i ragazzi potranno fare sport e divertirsi. I progetti di riqualificazione urbana sono importanti per portare nuova linfa”.

Poi il rapper è andato a Milano, col resto del cast per lanciare la nuova edizione di X Factor, la sedicesima, quella che ha il mandato più importante: rifondare il talent show. Conduttrice: Francesca Michielin, tocca a lei dare il ritmo ai giurati dietro al tavolo in questa nuova gara che, dopo le “Audition” in onda dal 15 settembre su Sky e in streaming su Now (dal 21 anche in chiaro su Tv8).

E i giurati sono R Komi, Ambra Angioini, lo stesso Fedez e Dargen D’Amico. Queste, in merito, le dichiarazioni di Fedez:

“Prima ero uno stakanovista, studiavo tutto, avevo anche degli autori, mi preparavo con attenzione. Adesso mi godrò questo momento senza pensarci tanto. Insomma, libertà. Con un obiettivo preciso, molto manageriale, quello di diventare l’acceleratore di risultati per tutti i concorrenti, anche quelli esclusi. In passato mia moglie ha fatto svariati appelli che hanno portato puntualmente sfiga e quindi le chiederò di non farli”.

Stefano Mauri