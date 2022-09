Telenovela Totti & Ilary? L’affaire si ingrossa: parla Rocco Siffredi

Quindi, per la serie l’affaire si ingrossa, pure il divo dell’hard Rocco Siffredi, beh ha deciso di intervenire sul caso Totty & Ilary. Il Re del porno ha dichiarato in una intervista di conoscere personalmente la coppia e di nutrire una grande simpatia per l’ex calciatore. Ed ha preso decisamente posizione sulla vicenda: “Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece pur divertente e carina, la Blasi stava sulle sue e’ mi pare una calcolatrice”.

Nell’intervista a MOW, Siffredi ha inoltre aggiunto : “Totti si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a pregiudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip. Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…”

Così parlò sua maestà Rocco Siffredi

Stefano Mauri