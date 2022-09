Ma davvero mister Allegri ha visto una bella Juve nei primi minuti contro la Salernitana?

Una brutta Juve nella prima frazione di gioco, quindi non è bastata per battere a Torino la Salernitana allenata dall’ottimo Nicola.

A onor del vero Milik aveva realizzato il gol della vittoria, ma l’arbitro su consiglio del Var ha annullato. Ecco comunque l’analisi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio 2 a 2) contro la Salernitana. “Non voglio sapere niente dell’ultimo episodio. Abbiamo fatto bene i primi venti minuti, poi abbiamo preso questo gol e ad un minuto dalla fine del primo tempo abbiamo preso il rigore. Il secondo tempo è stata una buona partita, è un risultato che ci proietta alla sfida di mercoledì con un umore diverso. Non siamo continui per una questione di crescita, stanno giocando dei giovani calciatori. La personalità non la compri in un attimo, riabituarsi a vincere non è facile. Ci arriveremo, sono dispiaciuto perché una vittoria oggi ci permetteva di andare a meno due dal primo posto. Il gol annullato a Milik nel recupero? Non voglio sapere niente. Io con gli arbitri non parlo mai. Che idea mi sono fatto? E’ un dato di fatto, è stato annullato un gol che non so se è buono o no. Vorrei solo rivedere le immagini perché c’è Candreva che secondo me è sotto la linea là vicino alla bandierina… ma le immagini non sono chiare. Gli arbitri comunque vanno lasciati stare, i protagonisti sono i giocatori. Bonucci sul gol di Milik poi viene strattonato… L’arbitro comunque è stato bravo come bravi sono gli altri arbitri”.

Così parlò mister Allegri: ma davvero lui ha visto una bella Juve nei primi minuti di gioco?

Stefano Mauri