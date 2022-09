E fu così che la Cancellieri attaccò duramente Chiara Ferragni

Nota a margine: chissà che ne pensa, di ciò che segue, Amadeus, colui il quale, la Ferragni la porterà come co conduttrice al Festival di Sanremo 2023?

La giornalista opinionista Rosanna Cancellieri, diretta e senza peli sulla lingua, ripresa poi da tutti i media, ecco nei giorni scorsi ha duramente attacca Chiara Ferragni da Cremona. “Ma cosa ci vogliamo aspettare da lei? Mi pare che in passato abbia anche festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli in un supermercato”, ha esordito la conduttrice, ospite di Alberto Matano nel programma di Rai 1 La Vita in Diretta. Oggetto della discussione, l’aperitivo dell’influencer (da 27 milioni di follower su Instagram) su un ghiacciaio svizzero, raggiunto con un mezzo inquinante come l’elicottero. Una gita che, considerando il contesto e la dura crisi climatica in corso, ha scatenato molte polemiche sui social e sul web verso Chiara Ferragni.

“Non credo – ha continuato Rosanna Cancellieri – che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa per provare a stupire. Perché quello che fa dev’essere sempre un po’ sopra le righe, anche perché altri talenti non credo che ne abbia”. E quando qualcuno tra gli ospiti in studio le fa notare che Chiara Ferragni non sia solo un’influencer, ma anche un’imprenditrice digitale, Cancellieri risponde così: “Una imprenditrice? È un argomento delicato. Diciamo che io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese. Lei ha messo il suo Truman Show, non lo dovevo dire?”.



Dulcis in fundo la Cancellieri ha rincarato: “Quando alle sfilate di moda ho visto mettere per la prima volta nella fila dietro un bravissimo collega, giornalista di costume, penna sottile, per mettere in prima fila l’influencer, perché la vetrina stava sostituendo l’informazione, ho detto: ‘ahia, mo so’ dolori'”.

Ma la Cancellieri ha attaccato la Ferragni perché convinta della sua tesi, oppure per cercare luce?

Stefano Mauri