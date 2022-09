Fabio Capello: “Allegri meno battute e più lavoro”. Ma ha ragione?

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain, ha parlato anche di Paul Pogba, che ha scelto di operarsi al ginocchio: “Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45 giorni all’ìnizio del Mondiale. Il Mondiale non è un problema mio, quello della Juventus è che torna a gennaio”.

Intanto pure l’opinionista informato sui fatti, Capello, si è inserito tra i critici verso il non gioco della Juve Allegriana, anche se Don Fabio, che della Juve è stato calciatore negli anni ’70 e poi allenatore tra il 2004 e il 2006, ha messo sul piatto la classifica, che non è così negativa:

“Ho guardato la classifica, con tutte le critiche che sta ricevendo, è comunque a due punti dal primo posto. Pensa se giocasse bene. È una squadra da costruire, mancano i giocatori importanti che fanno la differenza. Allegri non ha ancora a disposizione i suoi giocatori, ma può giocare in questa maniera. Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra per tornare a vincere. La Juventus va a momenti, non si capisce cosa vuol fare. I risultati non sono eccezionali però è lì a due punti dalla vetta”.

Così parlò Capello…

Stefano Mauri