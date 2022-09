Chiara Ferragni non può neppure volare libera in elicottero?

Chiara Ferragni e l’aperitivo ad alta quota. Scoppiano le polemiche

Dopo lo scatto, la foto, di Chiara Ferragni in bilico su una roccia ad Ibiza (post che non è piaciuto ai follower della coppia e che ha sollevato l’ira dei social) con Fedez, l’imprenditrice digitale torna al centro delle polemiche. Questa volta per un aperitivo ad alta quota, su un ghiacciaio in Svizzera (dove si trovava in vacanza) con un gruppo di amici.

La Ferragni ha raggiunto il ghiacciaio con un elicottero privato: diversi utenti social l’hanno attaccata duramente per questa scelta, definita poco sostenibile, in un momento come questo, in cui i ghiacciai si stanno ritirando soprattutto a causa dell’abuso di combustibili fossili.

La gita è stata organizzata dall’imprenditore e amico di Chiara Ferragni Filippo Fiora che ha scelto di spostare tutti gli amici con due elicotteri, per arrivare appunto sul ghiacciaio: qui era stata imbandita una tavola con champagne per tutti i partecipanti.



Ed è stato proprio la scelta dell’elicottero a dividere i social: i suoi follower la difendono, considerando questi attacchi come atti di invidia, altri invece le contestano il tema che un’azione come questa non andrebbe fatta da un’influencer da 28 milioni di follower, che sarebbe in grado anche di poter lanciare messaggi positivi in tema ambientale.

Al momento nessun commento o spiegazione da parte della Ferragni. Per carità: volare in elicottero non sarà propriamente ecologico, ma non è che è un po’ l’invidia che muove gli attacchi alla prossima co conduttrice del Festival di Sanremo?

Ma l’influencer di Cremona, per spostare l’attenzione ha poi postato foto che la ritraggono in intimo a Roma: immagini sensualintriganti le sue che… beh aprono scenari e chiamano emozioni.

Stefano Mauri