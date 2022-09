I Ferragnez festeggiano 4 anni di felice e appassionato matrimonio

Chapeau ai Ferragnez che festeggiano 4 anni di matrimonio. Era il primo settembre del 2018 quando la coppia, in Sicilia, a Noto davanti al figlio Leone – di appena 5 mesi – e amici e familiari giurava di amarsi per sempre.



E in un post accompagnato da due fotografie del giorno delle nozze, alla presenza del piccolo Leone (nato il 19 marzo 2018, mentre la secondogenita, Vittoria è venuta alla luce il 23 marzo 2021), Fedez via Instagram ha scritto: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia’ è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno complicato grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia, ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”.

Tra l’altro Fedez, insieme a Tananai e a Mara Sattei, con la canzone dell’estate 2022 “La dolce Vita” ha vinto nella finalissima all’Arena di Verona il premio, Made in RTL 102.5, “Power Hits”: Chapeau!

Stefano Mauri