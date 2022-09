Finita la bella vacanza a Ibiza, Chiara Ferragni e Fedez sono rientrati a Milano

Chiara Ferragni e Fedez hanno salutato l’isola a modo loro…

Già quasi per tutti le ferie sono arrivate al termine. È così pure per Ferragnez che, dopo aver passato agosto in una enorme villa a Ibiza, ora sono rientrati a Milano e sono pronti per rimettersi al lavoro. Sia Fedez che Chiara Ferragni, però, hanno documentato sui social gli ultimi momenti passati sulla nota isola delle Baleari: tra bagni in piscina, relax sul divano e adorabili foto di famiglia, hanno detto definitivamente addio alle vacanze.

Per affrontare il viaggio in aeroporto nessuno di loro ha rinunciato allo stile: genitori e figli hanno mixato glamour e comodità, apparendo super trendy in jeans e ciabatte.



Chiara Ferragni col crop top, Fedez in bermuda

Particolare non indifferente: la casa ibizenca che ha ospitato Chiara, Fedez i figli, gli amici e alcuni parenti è finita attenzionata dal periodico AD. La Ferragni inoltre, accompagnata dalla frase “Ciao per ora Ibiza e grazie per il mese più fantastico con la mia famiglia”, via Instagram ha postato la foto del libro Dress Code, il thriller scritto dalla madre Marina Di Guardo in primo piano.

Questa la trama del libro un po’ cremonese : Cecilia Carboni ha venticinque anni e per buona parte della vita si è ritrovata a seguire, suo malgrado, i diktat imposti dal padre Alberto, uno dei più quotati avvocati milanesi. Proprio per volere suo, si è laureata in Giurisprudenza e ha iniziato il praticantato nello studio legale di famiglia.

Il suo futuro sembra già delineato, quando un giorno le viene rivolta una proposta allettante: lavorare nel prestigioso showroom di Franco Sartori, uno degli stilisti più celebri al mondo. Lei, da sempre appassionata di moda, per una volta non ha esitazioni, e sceglie di darsi finalmente la possibilità di decidere da sola della propria vita, senza tener conto del parere degli altri, compreso quello del fidanzato Andrea, avvocato a sua volta e collaboratore di Alberto.

La scelta si rivela azzeccata: Cecilia è brava, chiude contratti importanti, tanto che brucia le tappe, fino ad assumere un ruolo di rilievo alla Maison Sartori, nonostante Georgette Lazare, direttrice dello showroom, le remi contro.

Ma il destino ha in serbo per lei amare sorprese. Franco Sartori viene trovato assassinato in un cascinale in rovina. È chiuso in una custodia di seta dei suoi abiti da sera, ha una croce rovesciata incisa sul petto e, circostanza ancora più sconvolgente, il suo corpo è collocato dietro una sorta di altare allestito con gli inconfondibili elementi di una messa nera. Per Cecilia è l’inizio di una caduta verticale agli inferi. Sono le convulse settimane delle vendite primaverili, e lo showroom si popola non solo di clienti, ma anche di poliziotti, misteri, segreti insospettabili e purtroppo anche di nuove vittime, ancora in contesti inquietanti. Chi c’è dietro gli omicidi? E se fosse proprio Cecilia la prossima nella lista?

Chissà magari la scrittrice di famiglia avrà chiesto consulenze alla figlia, grande esperte del mondo delle moda, per scrivere il romanzo, no?



Arrivata a Milano poi Chiara Ferragni da Cremona non ha perso tempo e si è subito gettata nella sua vasta armadio stanza per mettere in mostra, via Instagram, alcuni suoi abiti ed accessori.

Stefano Mauri