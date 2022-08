Arisa più bella e sexy che mai lancia il suo nuovo singolo

Si… gridiamolo: Arisa è sempre più audace e sexy. La cantante, meravigliosamente neo quarantenne, beh ha pubblicato uno scatto bollente in cui appare in topless, col seno coperto dalle mani e un paio di slip color carne effetto nude look. L’artista si trova sul set del video appena uscito del suo nuovo singolo dal titolo “Tu mi perdición”, pezzo cantato tutto in spagnolo e con il quale ha già registrato un grande successo.

Vestita con un corpetto dalla scollatura audace, un mantello e pantaloni a vita bassa tutto in pizzo rosso, con i lunghi capelli scuri intrecciati, nella clip del singolo Arisa si trasforma in una sorta di odalisca/piratessa, un personaggio quasi fiabesco che si aggira in un paesaggio desertico. Sexy, provocante e bellissima come non mai.

Amadeus questa Arisa è da Festival di Sanremo, o no?

Stefano Mauri