Mamma Marina Di Guardo sgrida la figlia Chiara Ferragni per il post stonato

Già, stavolta i follower (e non solo loro), che non si perdono una storia dei Ferragnez, beh hanno avuto da ridire su un post pubblicato dalla coppia più famosa del web in Italia. Chiara Ferragni da Cremona e Fedez si trovano ad Ibiza, dove stanno trascorrendo le vacanze con i loro figli, Vittoria e Leone, e alcuni amici. E quello che doveva essere un video ricordo più che romantico, si è trasformato in bufera. Nel reel pubblicato dall’influencer cremonese si vede la coppia in equilibrio su una roccia. Si trovano molto in alto. Sotto il mare di Ibiza. «Woo» dice Fedez, anche se non nasconde qualche timore. «Magical sunset» si legge in descrizione. La situazione a molti non è piaciuta in quanto il post rappresenterebbe un cattivo esempio per i più giovani.

Ebbene, alla fine del video Chiara dice: «Se lo vede mia mamma…». E … non si fa aspettare il commento di Marina Di Guardo, scrittrice e mamma dell’influencer: « Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato».

E tra i commenti qualcuno, via Instagram ha ricordato quanto successo ad Andrea Mazzetto appena qualche giorno fa. Sabato scorso si trovava sull’Altopiano di Asiago con la fidanzata. Erano in vacanza, in escursione sull’Altar Knotto. In uno dei punti più panoramici la coppia stava scattando alcuni selfie, quando ad Andrea è caduto il telefono. Il ragazzo ha provato a recuperarlo ma è scivolato, precipitando per un centinaio di metri dal massiccio sulla Valdastico, purtroppo perdendo la vita.

Autori di post social e gesti veri spesso positivi e generosi, stavolTa forse, mah … Chiara e Fedez hanno stonato un pochino…

