Fedez tra gli ospiti del Festival di Sanremo condotto anche da Chiara Ferragni?

Già pare che le tradizioni vadano rispettate. Ne sanno qualcosa. O meglio, le rispettano sicuramente Fedez e Luis Sal, lo youtuber con col quale il rapper collabora per il format Muschio Selvaggio. Ricordate? I due l’estate scorsa erano in vacanza in Sardegna e si erano scattati una foto a bordo piscina indossando entrambi un costumino verde lime impossibile da non riconoscere: quello ispirato al film cult Borat. Il costume fluo copre le parti intime e le sorregge, mettendole ulteriormente in risalto, attraverso due sottili bretelline che arrivano fin sulle spalle. Ebbene, dato che la botta di colora ha portato fortuna, da Ibiza, i due hanno deciso di replicare anche quest’anno, visto che stanno nuovamente trascorrendo una parte di vacanza insieme.



E in questi giorni sono partite le voci secondo le quali, Fedez sarà tra gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo. Tra l’altro, sua moglie, vale a dire la meravigliosa, incisiva influencer Chiara Ferragni da Cremona, nelle vesti di co conduttrice sarà al’Ariston, con Amadeus e Gianni Morandi per due serate.



Ergo avere pure Fedez per un’ospitata, beh, male non sarebbe che i Ferragnez lasciano sempre il segno, no?

Stefano Mauri