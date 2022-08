Per fortuna c’è Chiara Ferragni a rendere sensualmagica quest’estate elettorale

In quest’estatona bollente, estrema, elettorale: dove tutti promettono tutto, per avere un voto, per fortuna c’è Chiara Ferragni, bellissima, intelligente, politicamente scorretta influencer di Cremona a regalarci sensuali Finestre sul Mondo, no?

Già è un’estate sensualintrigante quella di Chiara, colei la quale, sui social snocciola uno scatto più sexy dell’altro dalle sue vacanze. A Ibiza con Fedez e i figli Leone e Vittoria, oltre a un gruppo di amici, sceglie look sexy e intriganti e pose maliziose e birichine. Gli scorci più hot sono quelli sul seno, che si intravede dalle trasparenze del vestito o che viene lasciato totalmente in libertà durante la gita in barca.

Ricordate? Il periodo estivo di Chiara Ferragni era iniziato, del resto, all’insegna della sensualità ed è proseguito sulla stessa tendenza. Gli scatti con il seno nudo in bella vista hanno inaugurato la bella stagione e non mancano nemmeno ora che è agosto inoltrato, con la fotografia più colorata, riportata via social e riportante… “Tettine” scritto da lei e Fedez postando il tutto e scatenando i follower.

Ci voleva la Ferragni a riportarci ai tempi audaci del topless libero… osato. Chapeau !

Stefano Mauri