Mister Allegri seccato per il Ko di Pogba e per il mercato da terminare

Già… parlando al termine della sfida in famiglia giocata a Villar Perosa, durante lo Juve Day dello scorso giovedì 4 agosto, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato anche le mosse di mercato delle altre squadre, in relazione alla lotta per lo Scudetto: “Diciamo che le altre si sono rinforzate molto, penso alla Roma. Credo che Inter, Milan e Roma siano squadra molto più forti dell’anno scorso, dovremo lavorare bene e vincere lo Scudetto sarà molto difficile. Ci saranno tre mesi di campionato in cui ci giochiamo tanto, tra cui il passaggio del turno in Champions. A livello di lavoro abbiamo lavorato bene, sul mercato la società è vigila ma non si può cambiare troppo da un giorno all’altro. Con gli arrivi di Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria direi che sono un ottimo mercato, purtroppo c’è stato questo imprevisto di Pogba e direi che la rosa è competitiva. Numericamente abbiamo bisogno, entro il 31 agosto la rosa sarà completa, abbiamo anche delle uscite da fare. Gli infortuni… non possiamo farci niente e non sono attenuanti. Mercoledì quando riprendiamo dobbiamo cambiare faccia, lunedì col Sassuolo è una partita di campionato vero e non possiamo scherzare. Il Ko di Pogba? Purtroppo è capitato, ha scelto di non operarsi, mi fido di quello che ci ha detto, non sono un medico, speriamo torni presto”.

Insomma, tra le righe, tra le cose dette e non detta, mister Allegri ha fatto emergere una certa preoccupazione sul futuro immediato.

E dietro le quinte, nel summit di mercato coi dirigenti, il trainer livornese ha chiesto tre rinforzi: Kostic, Paredes, Morata o Muriel. Il primo è praticamente all’orizzonte, per gli altri serve tempo e gioverebbe cedere Arthur e Rabiot.

Stefano Mauri