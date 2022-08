Belen e Di Martino, più innamorati che mai, pensano a un nuovo figlio?

La coppia, rimessasi da poco insieme, formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, appunto dopo il ricongiungimento, appare più unita e affiatata che mai

Già come sostiene il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni Il Corriere dello Sport, ecco in un’estate in cui il gossip vive sulla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi (che hanno messo la parola fine alla loro unione lunga 20 anni), la coppia, rimessasi da poco insieme, formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, appunto dopo il ricongiungimento, appare più unita e affiatata che mai. la loro, come lo è anche per Jennifer Lopez e Ben Affleck, è una vera e propria ode all’amore. La showgirl argentina ed il conduttore di ‘Stasera tutto può succedere’ sono stati paparazzati da Chi durante una breve fuga al mare, dove sono apparsi appassionati e gioiosi come non mai nelle acque vicino a Ponza.

Per la serie clamoroso tra Stefano e Belen tuttavia, la novità assoluta però è un’altra: pare infatti che Belen voglia il terzo figlio. Dopo Santiago (avuto da De Martino) e Luna Marì (avuta da Antonino Spinalbese), la Rodriguez avrebbe lasciato intendere al suo entourage, l’intenzione di avere un altro bebè. Ricordate? Il desiderio di una nuova maternità, Belen, lo aveva comunicato anche in una passata ospitata a Verissimo, ma a quel tempo non stava ancora con De Martino. Chissà che presto i due non annuncino la lieta notizia.



Intanto la coppia si sta godendo l’estate. E chissà magari potremmo vederli al Sanremo che verrà nel ruolo di ospiti.

