Visto che fisico invidiabile la scrittrice Marina Di Guardo, mamma dell’influencer Chiara da Cremona?

Allora il suo ultimo romano giallo: “Dress Code”, ambientato nel mondo della moda (chissà magari la figliola influencer le ha girato qualche dritta?), è un libro adatto per questi giorni tipicamente estivi, intanto, le sue fotografie, squarci che illuminano l’estate, stanno infiammando il web.

Stiamo parlando di Marina Di Guardo, scrittrice cremonese d’adozione e domicilio, ormai diventata una vera e propria celebrità grazie a sua figlia Chiara Ferragni, brava ad avere pure coinvolto la mamma, in tv nella serie The Ferragnez. Oggi la Di Guardo è anche super seguita sui social, dove conta quasi 700mila followers. Ebbene, Marina Di Guardo, dopo aver fatto da baby-sitter ai nipoti Leone e Vittoria in un caldissimo pomeriggio milanese, è partita per le vacanze estive.

E se Chiara, la figlia maggiore è volata a Ibiza con la famiglia al completo, lei ha preferito l’Italia, per la precisione la Sardegna, dove sta passando le giornate tra bagni in piscina, cene a base di pesce e relax. Per un’occasione simile potevano mai mancare i look all’insegna del glamour? Assolutamente no: così sono arrivate foto squarcianti che mostrano la Di Guardo (sta lavorando a un nuovo libro?) in gran forma. Ha preso quindi da lei la Chiara da Cremona? Guardano gli scatti, dove pur non ritratte insieme, sembrano sorelle, sembra di sì.

Stefano Mauri

(continua dopo la pubblicità)