E se il Festival di Sanremo 2023 fosse anche a misura dei Ferragnez?

Per la meravigliosa Chiara Ferragni da Cremona, influencer sempre sul pezzo e, co conduttrice per due serate (la prima e la finalissima), del Festival di Sanremo 2023 (condotto da Amadeus e Gianni Morandi) che verrà, ecco la Grecia si è rivelata, tra foto in topless (modalità no censura) e relax, assolutamente libertà. Già la Ferragni, a Idra si è ritagliata pochi giorni di vacanza con gli amici, mentre il marito Fedez è alle prese con gli ultimi concerti pre ferie e i figli Leone e Vittoria sono stati in Sardegna con la nonna scrittrice (nuovo libro ci cova?) Marina Di Guardo.

Sì l’imprenditrice digitale si è presa un po’ di tempo (poco che gli impegni premono sempre e il Festival della Canzone Italiana va preparato da adesso) per lei e alcuni dei suoi cari compagni di vita (e in parte lavoro), come Chiara Biasi, Veronica Ferraro (fidanzata del produttore, autore e compositore cremasco Davide Simonetta?), Angelo Tropea e Filippo Fiora. Risate, divertimento, pose sensualintriganti e sexy, ma in particolare riposo. Tra poco invece inizieranno le vacanze familiari dei Ferragnez, che molto probabilmente torneranno anche quest’anno in Sardegna, tutti insieme. Sarà un’estate con un sapore ancora più bello per loro, dopo l’incubo finito per Fedez e Leone e Vittoria ormai inseparabili.

E… udite, udite, sotto il solleone, Fedez starebbe meditando un ritorno, alla grandissima, sul palco del teatro festivaliero del teatro Ariston con un pezzone da urlo. Nelle vesti di cantante in gara, special guest con un amico – collega o super ospite?

Stefano Mauri