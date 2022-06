Ex juventini nel mondo: Andrea Pirlo in Turchia e Giorgio Chiellini negli Usa

Clamoroso in Turchia, laddove, soprattutto via social, ecco è stato presentato come… il Padrino, (sì proprio il Boss del film!), misterAndrea Pirlo, nuovo allenatore del Karagumruk: e… proprio, per mostrarlo al grande pubblico del web, la società ha scelto intanto di utilizzare il bianco e il nero – insieme al rosso, i colori sociali della squadra – ma anche, o meglio soprattutto, di trasformarlo nel Godfather, un Al Pacino della panchina con chiaro riferimento alle origini italiane.

Pirlo nella sua nuova avventura calcistica, con un Igor Tudor (alla Juventus, durante l’interregno tattico del trainer bresciano, tra i due i rapporti non erano proprio al massimo del feeling) in meno e un Bertono in più, si porterà l’affiatato staff composto dal preparatore atletico Bertelli, dai collaboratori tecnici Gagliardi e Baronio e dal coach dei portieri, (altra novità l’ex estremo difensore del Pergocrema) Nicola Pavarini.

Intanto, un altro ex juventino, vale a dire Giorgio Chiellini, così via Twitter ha formalizzato, vestito dai colori sociali del team statunitense, la sua nuova esperienza americana al Los Angeles Fc: “Il nuovo capitolo”.

In un futuro nemmeno troppo lontano tuttavia, Giorgio nelle vesti di presidente e il fratello Claudio in quelle di direttore sportivo, mah … forse è qualcosa in più di una suggestione, no?

Stefano Mauri