Via social Fedez diffonde gli audio terribili di quando gli diagnosticarono il tumore

Ne parlano tutti i media e fanno bene, poichè tali notizie possono aiutare chi soffre, sta male e non vede una via d’uscita immediata alle sue sofferenze. Di cosa stiamo parlando? Leggete quanto segue:

“Non voglio morire, non voglio morire, i miei figli non si ricorderanno neanche di me”. Ecco la voce (scrive il quotidiano La Repubblica, è quella di Fedez, l’audio è solo uno di quelli, strazianti, che l’artista ha voluto pubblicare nelle sue stories e che provengono dai colloqui avuti con lo psicologo che lo segue dal momento della scoperta della malattia. Piange, si dispera, dice di aver paura di morire: di fatto, manitiene la promessa fatta, ovvero quella di raccontare, pian piano, il suo percorso con la malattia per aiutare chi si trova nelle sue stesse condizioni.

“Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas – scrive Fedez in una breve e necessaria premessa alla divulgazione degli audio – Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”.

Negli audio, non mancano naturalmente parole per la moglie Chiara Ferragni: “Alla fine lei è sempre la più forte di tutte” e, nella didascalia, si rivolge direttamente alla compagna di vita: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”.

Non sono solo (lecito e acuto, alla faccia degli invidiosi) Business i Ferragnez: Chiara e Fedez sono soprattutto due bei ragazzi in gamba che fanno bene i loro lavori e hanno tanto da dare. Chapeau a loro

Stefano Mauri