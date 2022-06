Ma è vero che Koulibaly non vuole giocare nella Juventus ?

Ecco … quando a Maracanà, incisivo spazio mediatico di punta sulle frequenze web di TMW Radio, parla il procuratore, opinionista ed ex calciatore Massimo Brambati, beh lascia sempre il segno e parla di Koulibaly.

“Koulibaly ha rifiutato un’offerta incredibile dalla Juventus. Il giocatore, non il Napoli. Era un’offerta irrifiutabile, gli avevano offerto davvero tanto. La proposta era arrivata solo al giocatore per il momento. Ha rifiutato, pare, perché non vuole tradire i tifosi del Napoli. Dybala all’Inter? Uno degli agenti lo conosco molto bene. Credo che l’operazione sia fatta. La scelta juventina di non rinnovare col fantasista argentino, mah è stata sia economica, che tecnica. E questo fa pensare, o che alla Juve non capiscano niente o forse Dybala non riesce a garantire un certo tipo di rendimento a livello fisico. Forse hanno capito che c’è qualcosa a livello fisico che non permetterà di rivedere Dybala a certi livelli. Per me comunque alla Juve volano a vista. Io la strategia della Juventus non l’ho capita. So solo che Allegri ha confidato a una persona di essere perplesso, spera che le sue richieste vengano soddisfatte e non sono esageratamente costose, anzi. Si tratta soprattutto di svincolati. Certo, punti Perisic e va al Tottenham, punti Di Maria e va forse al Barcellona…

In casa Inter per Lautaro è stato firmato un mandato per venderlo all’estero. L’agente ha smentito? Ha fatto bene a dire certe cose, l’uscita di Lautaro dipende solo dalle offerte. Se arriva una buona offerta va via, così come Bastoni. L’Inter deve sacrificare dei pezzi importanti, serve una grossa plusvalenza di circa 60-80 milioni. Lo scorso anno facendo così comunque poi si sono mossi bene sul mercato. Anche quest’anno stanno facendo i loro conti economici e tecnici, e Marotta è adatto a questo”.