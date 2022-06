Erin e Jill, gemelle omozigote partoriscono lo stesso giorno: un maschio, stesso peso e stessa altezza

Due gemelle omozigote della California, Erin e Jill, sono protagoniste di un’incredibile storia che sta facendo il giro del mondo. E che, ad ora, non sembra avere precedenti

L’incredibile storia delle gemelle omozigote Erin Cheplak e Jill Justiniani commuove il web e diventa virale: hanno partorito lo stesso giorno un maschietto di 3,3 kg lungo 50 centimetri. L’ostetrica che li ha fatti nascere: “Non riuscivo davvero a crederci. Non ho mai visto due gemelle partorire lo stesso giorno e non credo che lo rivedrò mai più.”

UNA VITA IN SIMBIOSI

È successo all’ospedale Kaiser Permanente di Anaheim, in California. L’epilogo di una vita vissuta in simbiosi. Erin e Jill, 30 anni, non sono solo gemelle omozigote, ma anche le migliori amiche l’una dell’altra. Cresciute a Brea, in California, hanno studiato entrambe kinesiologia e hanno fatto lo stesso master in terapia occupazionale alla California State University, Dominguez Hills. E oggi, va da sè, lavorano nello stesso ambulatorio di terapisti pediatrici. Le scrivanie sono una accanto all’altra. Si sono sposate ad un anno di distanza, ma sono rimaste incinta ad appena otto giorni l’una dall’altra, tutte e due di un maschietto.

INCREDIBILE COINCIDENZA

Jill si è trovata però di fronte ad un problema: il bimbo era in posizione podalica e si rendeva necessario un parto cesareo, programmato per il 5 maggio. Incredibile a dirsi, lo stesso giorno si sono rotte le acque di Erin: hanno così partorito entrambe lo stesso giorno i piccoli Oilver e Silas. Identiche le misure: 3,3 kg di peso e 50 centimetri di lunghezza. L’ostetrica che li ha fatti nascere, Alice Lau, è entusiasta: “Non riuscivo davvero a crederci. Non ho mai visto due gemelle partorire lo stesso giorno e non credo che lo rivedrò mai più. È una cosa fantastica e ci ricorda che i miracoli accadono ancora”.

L’ANGELO CUSTODE

Erin e Jill credono che a vegliare su di loro ci sia la sorella minore Allison, nata con una rara malattia genetica e morta a soli 12 anni: “Pensiamo che sia lei a proteggerci e guidarci nel nostro lavoro ogni giorno”.

