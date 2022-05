Il giallo di Polina Kochelenko potrebbe riaprisi il 6 giugno, per le molte anomalie segnalate dai legali della mamma

La Procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, ma la madre si è opposta chiedendo la riapertura delle indagini sulla morte dell’ex modella annegata in pochi centimetri d’acqua a Valeggio, nel pavese

Com’è morta davvero Polina Kochelenko? L’ex modella e addestratrici di cani di origini russe morì il 17 aprile 2021 nelle campagne di Valeggio, annegando in pochi centimetri d’acqua. Sul caso la Procura aveva chiesto l’archiviazione.

Ma la mamma si è opposta e il 6 giugno il giudice Maria Cristina Lapi dovrà decidere se riaprire un giallo che per gli inquirenti fu solo un tragico incidente: l’annegamento di una donna in un canale d’irrigazione. Una donna che però sapeva nuotare benissimo. Un caso che, comunque la si veda, non può non lasciare perplessi.

LA MORTE DI POLINA KOCHELENKO

Polina, 35 anni, laureata in legge con un master in criminologia, aveva avuto anche una breve parentesi televisiva, partecipando al reality “L’isola di Adamo ed Eva”. Cercava infatti l’amore, tema del reality perché, raccontava lei stessa, aveva «una vita sentimentale che è un vero disastro».

Ma la sua grande passione erano i cani. Per questo qualche mese prima si era trasferita da Torino a Valeggio, piccolissimo centro di duecento abitanti in piena campagna. Qui, collaborava come addestratrice per gli allevamenti della zona e aveva trovato qualche amico. Una vita all’apparenza serena, in un luogo isolato.

Il suo cadavere venne ritrovato il 18 aprile 2021 in un canale d’irrigazione agricola dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Per i carabinieri sarebbe morta nel tentativo di salvare uno dei suoi cuccioli, un pastore tedesco. Il suo cellulare era sul ciglio del canale, così come due guinzagli e le chiavi di casa. Il corpo invece era qualche centinaio di metri più in là, dove l’acqua era profonda un metro e mezzo. L’allarme era stato dato dalla madre, residente a Torino, dopo svariate chiamate senza risposta sul telefonino della figlia. Furono ritrovati quattro dei sei cani.

Per la Procura si trattò di un tragico incidente: Polina aveva portato a spasso sei dei suoi cani e quando uno era scivolato dentro, lei era morta per salvarlo, magari un malore dopo essersi gettata nelle acque. Due di loro, cuccioli di sette mesi di pastore tedesco, non saranno più ritrovati. Anche il referto del medico legale parlava chiaro: “Morte per annegamento… dall’esame non emergono ferite da corpo contundente ma solo da urti…”.

LA MAMMA

Ad Alla Vladimirovna Kochelenko, la mamma dell’addestratrice, non tornavano però molte cose, a partire dai cuccioli scomparsi, del valore di 4-5 mila euro l’uno: «Intanto vorrei ricordare che Gaga e Grey in realtà pesano dai 25 ai 30 chili e che mia figlia li addestrava anche a nuotare e, soprattutto, lei sapeva nuotare bene. Non può essere annegata».

Poi, aggiunse al Corriere della Sera: «Perché prima di buttarsi posa gli oggetti in modo ordinato, quasi geometrico? Perché non si è tolta la giacca? Perché non c’era nulla nelle tasche?…» L’investigatore privato che la donna assunse, Claudio Ghini, spiegò: «Nel punto in cui sono stati trovati gli effetti l’acqua, spinta da una forte corrente, è alta un metro e novanta. Considerato che le sponde sono ripide e non consentono una risalita, se i cani fossero finiti lì dentro come dice il pm si sarebbero dovuti trovare nella griglia della chiusa».

Invece non c’erano. E nessuno sa che fine abbiano fatto.

IL MISTERO DEI SOCIAL

Ma c’è un altro, singolare mistero sul caso. Secondo una blogger appassionata di criminologia, che ha presentato due esposti in Procura, qualcuno avrebbe cancellato alcune foto dal profilo Facebook di Polina, eliminando anche dati relativi ai suoi spostamenti. Possibile?

Se sia vero e perché ciò sarebbe avvenuto è un altro tassello mancante di un puzzle per il quale la mamma di Polina, assistita dall’avvocato Tiziana Barrella del foro di Santa Maria Capua Vetere, vuole andare a fondo e fare luce sulla vicenda. Perchè di una sola cosa la mamma è sicura: «Mia figlia è stata uccisa».