Fedez torna a parlare della sua malattia : “Sono fortunato al 90% va tutto bene”

Eh sì… in questi giorni Fedez è impegnato a promuovere il concerto di beneficienza Love Mi che sta organizzando insieme a J-Ax e che si svolgerà il 28 giugno in Piazza Duomo a Milano. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, l’artista ha voluto informare i giornalisti sulle sue condizioni di salute, a due mesi dall’intervento per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas.

“Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno o benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo. Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori, ma è stata un’operazione importante, sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino, ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato”.

Insomma, tutto fortunatamente procede spedito e benissimo e Fedez potrà tornare a esibirsi prima dei sei mesi che erano stati inizialmente previsti dalla prima diagnosi e i suoi tempi di recupero molto rapidi hanno sorpreso anche i medici.

Avanti tutta.

Stefano Mauri