La Juve pensa a Perisic, ma pure Di Maria è un calciatore che intriga

La Vecchia Signora di Torino, visto che Perisic, laterale offensivo dell’Inter, a giugno si libererà gratis, sta forse cercando di mettere sotto contratto il forte ed esperto calciatore? Può essere, che il mercato non dorme mai e offre sempre sorprese, ma a quanto pare, c’è anche e sempre più , Angel Di Maria nei pensieri della Juventus, che l’anno prossimo vedrà il proprio attacco totalmente rivoluzionato visto l’addio certo di Dybala e quelli probabili di Kean e Morata. Stando a La Stampa, i dirigenti juventini stanno già trattando con Jorge Mendes, agente del Fideo, sulla base di un contratto attuale: il jolly offensivo del PSG, libero a giugno per la scadenza del suo contratto, chiede 7 milioni annui per giocare l’ultimo anno in Europa, ma sarebbe stato lo stesso Allegri a chiedere uno sforzo al club per fare un’eccezione sulla nuova politica del club e alla Continassa ha già sottolineato come servano anche giocatori esperti e non solo giovani di valore per rendere competitiva la squadra. Reduce da un’annata incolore, la Juve cambierà parecchie pedine per rilanciarsi.

Stefano Mauri