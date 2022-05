Chiara Ferragni “Il più meraviglioso compleanno della mia vita”

​​​​“Il più meraviglioso dei compleanni a Villa Igea a Palermo, vestita con un abito cucito su misura da Miu Miu”… così ha scritto Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram nelle scorse ore. La didascalia ha accompagnato alcune delle (tante) fotografie dell’indimenticabile serata organizzata per il suo 35esimo compleanno tenutasi nella sua adorata Sicilia.

Sì… nella cornice di pregio dell’albergo palermitano parte del gruppo Rocco Forte Hotels, l’imprenditrice di Cremona ha festeggiato i suoi 35 anni la sera del 7 maggio, circondata dall’affetto di familiari, amici e collaboratori più stretti.

Accanto a lei, ovviamente, il marito Fedez e i bambini Vittoria e Leone, messi a nanna poco dopo l’avvio della grande soirée, alla quale hanno preso parte diversi volti noti di Instagram, dalla migliore amica Chiara Biasi, alla sorella Valentina Ferragni, dal truccatore Manuele Mameli all’influencer Flavia Arditi.

Ovviamente la scritta “Make a wish and make it happen”, ecco è apparsa in bella vista sulla torta di compleanno della festeggiata. Del resto tale “ritornello” è il motto di Chiara Ferragni e significa: “Esprimi un desiderio, trasformalo in realtà”.

Chapeau a Chiara e in generale ai Ferragnez, in ripresa dopo un periodo così, così…

E per fortuna Fedez, colpito da un tumore recentemente, è in splendida forma e così aveva posttao via Instagram, venerdì scorso 6 maggio:

“5 anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo“. Frase, corredata da foto in bianco nero, in cui il cantante si inginocchia davanti alla donna della sua vita, e, mostrandole un anello, le porge la fatidica domanda. E non poteva mancare, via social, la risposta della moglie Chiara: “Per sempre sarà” con un cuore.

Stefano Mauri